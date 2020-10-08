"Спартак" нацелился на сенегальского защитника
Правый защитник "Бордо" Юссуф Сабали попал в сферу интересов московского "Спартака", утверждает журналист Клеман Карпентье.
По его информации, "красно-белые" намерены подписать сенегальского фулбека до 17 октября, когда в России закроется трансферное окно.
Рыночная стоимость воспитанника ПСЖ оценивается в 8 миллионов евро.
За "Бордо" 27-летний Сабали выступает с 2016 года, сыграл 123 матча и сделал 15 ассистов.
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