"Спартак" нацелился на сенегальского защитника

Правый защитник "Бордо" Юссуф Сабали попал в сферу интересов московского "Спартака", утверждает журналист Клеман Карпентье.

По его информации, "красно-белые" намерены подписать сенегальского фулбека до 17 октября, когда в России закроется трансферное окно.

Рыночная стоимость воспитанника ПСЖ оценивается в 8 миллионов евро.

За "Бордо" 27-летний Сабали выступает с 2016 года, сыграл 123 матча и сделал 15 ассистов.

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