"Спартак" нацелился на вингера "Ромы"
Левый атакующий полузащитник "Ромы" Диего Перотти стал трансферной целью "Спартака".
По информации Il Messagero, "красно-белые" рассматривают вариант с подписанием 32-летнего аргентинца, и тот готов изучить возможное предложение от московского клуба.
Также на вингера "волков" претендует турецкий "Фенербахче".
Перотти выступает за "Рому" с января 2016 года, сыграл 138 матчей, забил 32 гола и сделал 26 ассистов. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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