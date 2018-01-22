"Спартак" нацелился на защитника "Арсенала"

Московский "Спартак" нацелился на защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева, информирует СЭ.

По сведениям издания, "красно-белые" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего бека "канониров" в качестве одной из замен для Георгия Джикии, получившего тяжелую травму в первом предсезонном матче. При этом чемпион России готов взять Беляева исключительно на правах аренды до окончания текущего сезона.

Напомним, Рейнгольд дал совет игрокам "Спартака". | soccernews.ru