"Спартак" нацелился на защитника "Арсенала"
Московский "Спартак" нацелился на защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева, информирует СЭ.
По сведениям издания, "красно-белые" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего бека "канониров" в качестве одной из замен для Георгия Джикии, получившего тяжелую травму в первом предсезонном матче. При этом чемпион России готов взять Беляева исключительно на правах аренды до окончания текущего сезона.
Напомним, Рейнгольд дал совет игрокам "Спартака". | soccernews.ru
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|Краснодар
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|Уфа
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|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
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|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
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|20
|19
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|СКА Хабаровск
|20
|12