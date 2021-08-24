"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"
Фото сайт "Балтики"
Московский "Спартак" хочет подписать левого защитника "Балтики" Артём Макарчука, сообщает "СЭ".
По всей видимости, "красно-белые" намерены купить дублёра для бразильца Айртона.
Рыночная стоимость 25-летнего россиянина оценивается в 350 тысяч евро.
Прошлой зимой Макарчук мог стать игроком "Ягеллонии", однако просмотр в польском клубе не завершился трансфером.
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