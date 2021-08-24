"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"

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"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"

Фото сайт "Балтики"

Московский "Спартак" хочет подписать левого защитника "Балтики" Артём Макарчука, сообщает "СЭ".

По всей видимости, "красно-белые" намерены купить дублёра для бразильца Айртона.

Рыночная стоимость 25-летнего россиянина оценивается в 350 тысяч евро.

Прошлой зимой Макарчук мог стать игроком "Ягеллонии", однако просмотр в польском клубе не завершился трансфером.

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"Спартак" усилится бельгийским защитником

"Спартак" усилится бельгийским защитником

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