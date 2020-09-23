"Спартак" нацелился на защитника "Бенфики"

Московский "Спартак" проявляет интерес к правому защитнику лиссабонской "Бенфики" Томашу Таварешу, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, португалец является одним из вариантов для российского клуба для усиления позиции правого латераля.

21-летний Тавареш является воспитанником "Бенфики". Всего он провел за португальский клуб 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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