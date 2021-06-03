"Спартак" нацелился на защитника "Галатасарая"
Фото твиттер Rixo Sport
Центральный защитник "Галатасарая" Кристиан Луйиндама стал трансферной целью московского "Спартака".
По информации Rixo Sport, "красно-белые" готовы купить конголезца за 3,5 миллиона евро, но турецкий клуб требует больше за своего игрока.
В минувшем сезоне Луйиндама сыграл за "Галатасарай" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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