"Спартак" нацелился на защитника "Галатасарая"

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Центральный защитник "Галатасарая" Кристиан Луйиндама стал трансферной целью московского "Спартака".

По информации Rixo Sport, "красно-белые" готовы купить конголезца за 3,5 миллиона евро, но турецкий клуб требует больше за своего игрока.

В минувшем сезоне Луйиндама сыграл за "Галатасарай" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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