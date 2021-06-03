"Спартак" нацелился на защитника "Галатасарая"

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"Спартак" нацелился на защитника "Галатасарая"

Фото твиттер Rixo Sport

Центральный защитник "Галатасарая" Кристиан Луйиндама стал трансферной целью московского "Спартака".

По информации Rixo Sport, "красно-белые" готовы купить конголезца за 3,5 миллиона евро, но турецкий клуб требует больше за своего игрока. 

В минувшем сезоне Луйиндама сыграл за "Галатасарай" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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