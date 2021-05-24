"Спартак" нацелился на защитника из Бундеслиги

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"Спартак" нацелился на защитника из Бундеслиги

Фото: инстаграм Джерримаи Сен Жюста/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к голландскому защитнику "Майнца" Джерримае Сен Жюсту, сообщает Bild.   

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сен Жюст играет в центре обороны, но также может сыграть правого защитника и в опорной зоне.

24-летний Сен Жюст в завершившемся сезоне провел за "Майнц" 34 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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