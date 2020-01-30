"Спартак" нацелился на защитника "Милана"

Левый защитник "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в подписании уругвайского фулбека заинтересован московский "Спартак".

Кроме того, 26-летний футболист до конца января может вернуться в "Милан" из аренды.

Летом Лаксальт перебрался в "Торино", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" заинтересовался африканским форвардом. | http://soccernews.ru