"Спартак" нацелился на защитника "Милана"
Левый защитник "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, в подписании уругвайского фулбека заинтересован московский "Спартак".
Кроме того, 26-летний футболист до конца января может вернуться в "Милан" из аренды.
Летом Лаксальт перебрался в "Торино", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Спартак" заинтересовался африканским форвардом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"
-
Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"
-
Опубликованы фото новой формы ЦСКА
-
"Ливерпуль" установил клубный рекорд
-
Кононов может возглавить сборную Азербайджана
-
"Спартак" нацелился на защитника "Милана"
-
Конте высказался о дебюте Эриксена в составе "Интера"
-
"Спортинг" красиво попрощался с проданным в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем
-
Пресс-служба "Сочи" пошутила по поводу отказа Кокорина переходить в клуб
-
"Монако" объявил о приобретении двух хавбеков
-
Новичок "Спартака" Соболев прокомментировал свой уход из "Крыльев Советов"
-
Главные новости дня: 29 января
-
Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл Гвардиолу в выездных матчах
-
"Тоттенхэм" назвал свои условия трансфера Бэйла
-
Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Марсель" прошел в 1/4 финала Кубка Франции, обыграв "Страсбур"
-
"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании
-
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"
-
2
"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15