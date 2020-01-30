"Спартак" нацелился на защитника "Милана"

Теги миланториноспартак москвадиего лаксальттрансферы

"Спартак" нацелился на защитника "Милана"

Левый защитник "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в подписании уругвайского фулбека заинтересован московский "Спартак".

Кроме того, 26-летний футболист до конца января может вернуться в "Милан" из аренды.

Летом Лаксальт перебрался в "Торино", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" заинтересовался африканским форвардом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"

"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 51
2 Интер Милан Интер Милан 21 48
3 Лацио Лацио 20 46
4 Рома Рома 21 39
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Кальяри Кальяри 21 31
7 Парма Парма 21 31
8 Милан Милан 21 31
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 20 29
10 Наполи Наполи 21 27
11 Болонья Болонья 21 27
12 Торино Торино 21 27
13 Фиорентина Фиорентина 21 25
14 Удинезе Удинезе 21 24
15 Сассуоло Сассуоло 21 23
16 Сампдория Сампдория 21 20
17 Лечче Лечче 21 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов