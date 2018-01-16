"Спартак" нацелился на защитника "Наполи"

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"Спартак" нацелился на защитника "Наполи"Московский "Спартак" нацелился на защитника итальянского "Наполи" Николу Максимовича, информирует Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "красно-белые" сделали предложение "партенопейцам" об аренде 26-летнего бека за 2 миллиона евро с последующим правом выкупа за 14 миллионов евро. Теперь чемпион России ожидает ответа от лидера Серии А.

В нынешнем сезоне Максимович сыграл всего 4 игры за "Наполи".

Напомним, также "Спартак" интересуется защитником сборной Польши. | soccernews.ru

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