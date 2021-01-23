"Спартак" нацелился на защитника "Наполи"

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"Спартак" нацелился на защитника "Наполи"

Правый защитник "Наполи" Кевин Малькуи стал трансферной целью московского "Спартака".

По информации La Gazzetta dello Sport, "красно-белые" поспорят за 29-летнего футболиста с "Беневенто".

Рыночная стоимость французского фулбека оценивается в 7 миллионов евро.

Малькуи готов покинуть "Наполи" из-за дефицита игровой практики - в его активе всего 2 матча в сезоне 2020/21.

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