"Спартак" нацелился на защитника "Нюрнберга"
Московский "Спартак" нацелился на защитника немецкого "Нюрнберга" Эдуарда Левина, информирует ТАСС.
По сведениям источника, "красно-белые"уже контактировали с клубом из второй Бундеслиги на предмет возможного подписания 20-летнего бека, однако тогда от перехода отказался сам игрок. Теперь же ввиду травмы Георгия Джикии чемпион России намерен предпринять новую попытку заполучить футболиста.
В нынешнем сезоне Левин забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за "Нюрнберг".
Напомним, "Спартак" близок к подписанию хавбека "Сампдории". | soccernews.ru
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