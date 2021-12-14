"Спартак" нацелился на защитника "Ростова"
Фото: сайт "Химок"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Кириллу Боженову, который выступает за подмосковные "Химки" на правах аренды, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, "красно-белые" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 21-летний Боженов провел за "Химки" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2026 года.
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