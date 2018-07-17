Московский "Спартак" нацелился на защитника "Сампдории" Матиаса Сильвестре, информирует sampnews24.com.

Так, по сведениям источника, "красно-белые" уже вышли на контакт с 33-летним беком, чтобы обсудить условия его возможного переезда в Россию. При этом генуэзцы уже сообщили аргентинцу, что будут готовы его отпустить, так как он не входит в их планы на новый сезон.

В прошлом сезоне Сильвестре забил 1 гол в 37 матчах за "Сампдорию".

Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Рудар". | soccernews.ru