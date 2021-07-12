"Спартак" нацелился на защитника сборной Хорватии

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"Спартак" нацелился на защитника сборной Хорватии

Фото: инстаграм Йосипа Юрановича/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к правому защитнику польской "Легии" и сборной Хорватии Йосипу Юрановичу, сообщается в  телеграм-канале журналиста Максима Алланазарова.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что новый главный тренер "красно-белых" Руй Витория одобрил трансферные цели клуба.

В прошлом сезоне 25-летний Юранович провел за "Легию" 32 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 8 голевых передач. На Евро-2020 он принял участие в двух поединках. Его контракт с "Легией" действует до лета 2023 года.

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