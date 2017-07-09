"Спартак" нацелился на защитника "Удинезе"

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"Спартак" нацелился на защитника "Удинезе"Московский "Спартак" нацелился на защитника итальянского "Удинезе" Тома Эрто, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, "красно-белые" уже начали переговоры с "зебрами" по трансферу 29-летнего бека. Сам футболист уже выразил желание поработать под руководством главного тренера "Спартака" Массимо Карерры.

Отметим, что на Эрто также претендует чешская "Спарта".

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