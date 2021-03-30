"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте

Фото "РБ-Спорт"

Руководство московского "Спартака" занялось вопросом продления контракта с капитаном команды Георгием Джикией.

По информации "РБ-Спорт", состоялась встреча между представителями клуба и агентом футболиста Вадимом Шпиневым.

Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако никаких договоренностей о сроке нового соглашения и зарплате защитника пока нет.

Напомним, что действующий договор игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 24 матча и сделал 2 ассиста. Сейчас он зарабатывает около 2,2 миллиона евро.

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