"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте
Фото "РБ-Спорт"
Руководство московского "Спартака" занялось вопросом продления контракта с капитаном команды Георгием Джикией.
По информации "РБ-Спорт", состоялась встреча между представителями клуба и агентом футболиста Вадимом Шпиневым.
Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако никаких договоренностей о сроке нового соглашения и зарплате защитника пока нет.
Напомним, что действующий договор игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
В текущем сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 24 матча и сделал 2 ассиста. Сейчас он зарабатывает около 2,2 миллиона евро.
Не пропустите: "Спартак" потерял около 10% выручки из-за пандемии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Жена Карпина рассказала, как к ее браку с тренером отнеслась старшая дочь Валерия
-
Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию"
-
Вендел рассказал, с кем дружит в "Зените"
-
В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме
-
Жемалетдинов рассказал, как изменился "Локомотив" при Николиче
-
"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте
-
Игрок "Зенита" хочет выступить на Олимпиаде
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Крыльев Советов"
-
Овчинников прокомментировал уход Гончаренко и назначение Олича в ЦСКА
-
Рэшфорд назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
-
"Спартак" потерял около 10% выручки из-за пандемии
-
ПСЖ начал работу над подписанием Агуэро
-
Соболев пообещал сменить имидж в случае выхода сборной России в полуфинал Евро-2020
-
Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии
-
"Интер" презентовал новую эмблему
-
Хавбек "Локомотива" Крыховяк заразился коронавирусом
-
Глава союза журналистов России отреагировал на поджог машины Дмитрия Егорова
-
Роналдо извинился за свою причёску на ЧМ-2002
-
Салах - о будущем в "Ливерпуле": "Это зависит не от меня"
-
Агент Зайнутдинова отреагировал на новость об интересе "Аталанты"