"Спартак" начал сотрудничать с мобильной игрой
Московский "Спартак" объявил о коллаборации с популярной мобильной игрой PUBG: Mobile.
Цель сотрудничества - увеличение числа болельщиков "красно-белых" и привлечение новых пользователей в игру.
Столичный клуб опубликовал ролик с участием Георгия Джикии, Александра Кокорина, Павла Маслова и Ильи Гапонова, в котором проводится параллель между командной игрой в футболе и взаимодействием игроков в PUBG: Mobile.
С 30 ноября по 13 декабря внутри приложения будет специальное игровое мероприятие, дающее возможность получить уникальную экипировку и инвентарь, связанный со "Спартаком".
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