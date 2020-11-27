"Спартак" начал сотрудничать с мобильной игрой

Московский "Спартак" объявил о коллаборации с популярной мобильной игрой PUBG: Mobile.

Цель сотрудничества - увеличение числа болельщиков "красно-белых" и привлечение новых пользователей в игру.

Столичный клуб опубликовал ролик с участием Георгия Джикии, Александра Кокорина, Павла Маслова и Ильи Гапонова, в котором проводится параллель между командной игрой в футболе и взаимодействием игроков в PUBG: Mobile.

С 30 ноября по 13 декабря внутри приложения будет специальное игровое мероприятие, дающее возможность получить уникальную экипировку и инвентарь, связанный со "Спартаком".

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