"Спартак" надолго потерял Аиртона
Фото твиттер "Спартака"
Левый защитник московского "Спартака" Аиртон получил серьёзную травму в матче 22-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (1:1).
Бразилец, вероятно, выбыл из строя на длительный срок после столкновения с Кириллом Гоцуком в концовке первого тайма.
24-летний футболист покидал стадион на костылях. Степень серьёзности его повреждения станет известна после прохождения углублённого медицинского обследования.
По данным телеграм-канала "Спартак КБ телега", у Аиртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени. Если этот диагноз подтвердится, то фулбек пропустит остаток текущего сезона.
Не пропустите: "Спартак" теряет Рассказова. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси не сыграет с "Монако"
-
"Спартак" выдал худший с 2003 года результат по очкам в 22 турах чемпионата
-
"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ
-
Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
Лента новостей
-
Фанаты "Зенита" вывесили баннер, осуждающий действия ФИФА и УЕФА
-
"Барселона" интересуется защитником "Ювентуса"
-
"Валенсия" Черышева победила "Эльче"
-
Ваноли прокомментировал травму Аиртона
-
Сборная Франции определилась с заменой для травмированного Бензема
-
"Герта" разгромила "Хоффенхайм" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" надолго потерял Аиртона
-
"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена
-
Черчесов объяснил успешную серию "Ференцвароша"
-
"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву
-
"Гранада" добыла победу над "Алавесом" в матче с пятью голами
-
Месси не сыграет с "Монако"
-
"Спартак" выдал худший с 2003 года результат по очкам в 22 турах чемпионата
-
"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ
-
Анчелотти: "Я уже определился с заменой Бензема, но вам не скажу"
-
Ваноли подвёл итоги встречи "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
Кержаков доволен результатом поединка со "Спартаком"
-
Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород"