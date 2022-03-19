"Спартак" надолго потерял Аиртона

Фото твиттер "Спартака"

Левый защитник московского "Спартака" Аиртон получил серьёзную травму в матче 22-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (1:1).

Бразилец, вероятно, выбыл из строя на длительный срок после столкновения с Кириллом Гоцуком в концовке первого тайма.

24-летний футболист покидал стадион на костылях. Степень серьёзности его повреждения станет известна после прохождения углублённого медицинского обследования.

По данным телеграм-канала "Спартак КБ телега", у Аиртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени. Если этот диагноз подтвердится, то фулбек пропустит остаток текущего сезона.

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