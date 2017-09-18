"Спартак" надолго потерял своего защитника
Московский "Спартак" на длительный срок потерял своего защитника Георгия Тигиева, информирует официальный сайт клуба.
"Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику Георгию Тигиеву, который получил травму в воскресном матче с "Тосно". К сожалению, у нашего футболиста подтвержден первоначальный диагноз - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25-го сентября ему будет сделана операция", - сказано в сообщении "красно-белых".
Напомним, Федун списал неудачи "Спартака" на несчастный случай. | soccernews.ru
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