"Спартак" надолго теряет Селихова
Фото: инстаграм Александра Селихова/Автор неизвестен
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном твиттере клуба.
Голкипер получил сложный перелом пальца руки в матче Кубка "Париматч Премьер" с казанским "Рубином" (4:0). В ближайшее время Селихов перенесет операцию, а затем будет восстанавливаться на протяжении трех месяцев. Таким образом, он вернется в строй не раньше середины октября.
27-летний Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах и пропустил 39 голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
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