"Спартак" наказан за использование болельщиками нацистской символики

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание московскому "Спартаку" за поведение болельщиков на матче 10-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом" (1:1).

За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики клубу запрещен на 1 матч условно допуск зрителей на сектор "B206" стадиона "Открытие Арена". Фанаты "красно-белых" на матче вывесили баннер о Максиме Марцинкевиче с демонстрацией руны.

Всего "Спартак" оштрафован на 505 тысяч рублей. В эту сумму вошли: нарушение санитарного регламента, использование пиротехнических средств, демонстрация несогласованных баннеров, демонстрация баннера с ненормативной лексикой и скандирование оскорбительных выражений.

"Зенит" понес штраф в размере 125 тысяч рублей.

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