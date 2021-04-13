"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме

Фото: Твиттер @fcsm_official

Появилась информация о наказании, которое понес "Спартак" за оскорбления со стороны болельщиков в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме во время игры 25-го тура РПЛ (0:2).

За кричалки, содержащие оскорбления на расовой почве "красно-белые" оштрафованы на 500 тысяч рублей. Кроме того, клуб наказан одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца следующего сезона.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что голкипер "Локомотива" после забитого гола побежал к своим воротам, за которыми находилась трибуна фанатов "Спартака" и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было расистских скандирований.