"Спартак" намекнул в Твиттере о скором переходе Промеса
Пресс-служба "Спартака" в официальном Твиттере клуба опубликовала видео подготовки стадиона "Открытие Арена" к матчу 20-го тура РПЛ с "Рубином".
Кроме общего вида поля и трибун, внимательные болельщики заметили, что на экранах крутили клип хавбека "Аякса" Квинси Промеса.
Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года ⚪#СпартакРубин – уже в воскресенье! pic.twitter.com/BUeVQ0HKiX— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Таким образом, "красно-белые" могли намекать о скором трансфере футболиста.
Напомним, в "Спартаке" подтвердили, что сегодня футболист может вылететь в Москву на медосмотр.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
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