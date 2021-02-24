"Спартак" намекнул в Твиттере о скором переходе Промеса

Пресс-служба "Спартака" в официальном Твиттере клуба опубликовала видео подготовки стадиона "Открытие Арена" к матчу 20-го тура РПЛ с "Рубином".

Кроме общего вида поля и трибун, внимательные болельщики заметили, что на экранах крутили клип хавбека "Аякса" Квинси Промеса.

Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года ⚪#СпартакРубин – уже в воскресенье! pic.twitter.com/BUeVQ0HKiX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021