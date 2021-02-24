"Спартак" намекнул в Твиттере о скором переходе Промеса

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"Спартак" намекнул в Твиттере о скором переходе ПромесаПресс-служба "Спартака" в официальном Твиттере клуба опубликовала видео подготовки стадиона "Открытие Арена" к матчу 20-го тура РПЛ с "Рубином".

Кроме общего вида поля и трибун, внимательные болельщики заметили, что на экранах крутили клип хавбека "Аякса" Квинси Промеса.

Таким образом, "красно-белые" могли намекать о скором трансфере футболиста.
Напомним, в "Спартаке" подтвердили, что сегодня футболист может вылететь в Москву на медосмотр.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

Читать подробнее: В "Спартаке" сказали, когда Промес подпишет контракт | http://soccernews.ru
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"Спартак" объявил о переходе Промеса

"Спартак" объявил о переходе Промеса

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