"Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа

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"Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа

Стало известно, на каких условиях московский "Спартак" хочет подписать правого защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.

По информации журналиста Tuttomercatoweb Джанлуиджи Лонгари, "красно-белые" собираются взять ивуарийца в аренду с опцией последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что футболист хочет зарабатывать в российском клубе 3,4 миллиона евро в год.

Рыночная стоимость Орье - 16 миллионов евро. В прошлом сезоне фулбек забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

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