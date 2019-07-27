"Спартак" намерен избавиться от Мельгарехо
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не входит в планы тренерского штаба команды, сообщают российские СМИ.
Руководство "красно-белых" уже проинформировало 28-летнего футболиста о намерении клуба расстаться с ним.
Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 98 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт истекает следующим летом.
Рыночная стоимость парагвайца - 3,8 миллиона евро. Ранее сообщалось, что хавбек может оказаться в "Ростове".
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