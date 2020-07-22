"Спартак" намерен избавиться от Мирзова

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"Спартак" намерен избавиться от Мирзова

Журналист Дмитрий Симонов сообщил, что "Спартак" намерен расстаться с хавбеком Резиуаном Мирзовым.

"Когда у "Спартака" в решающих играх на поле выходит футболист уровня Мирзова, при всем уважении к нему, это абсолютно несерьезно. Это всадник без головы, человек с активным дриблингом.

Что сейчас с ним делать? По моей информации, "Спартак" ищет варианты, как расстаться с Мирзовым, куда его отдать. Очевидно, что на этой сделке ты только потеряешь", - заявил Симонов.

"Спартак" подписал Мирзова летом 2019 года. В этом сезоне на его счету один гол и три ассиста в 26 матчах.

Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 2 миллиона евро.

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