"Спартак" намерен избавиться от Романьоли, купленного за 3 миллиона евро
Московский "Спартак" работает над расторжением контракта с вратарём Андреа Романьоли, утверждает "СЭ".
По сведениям издания, "красно-белые" намерены расстаться с 22-летним итальянцем в самое ближайшее время.
Напомним, что летом 2019 года "Спартак" купил голкипера у "Ромы" за 3 миллиона евро. Эту сделку вёл бывший генеральный директор клуба Томас Цорн. Есть подозрения, что за счёт этого трансфера была занижена реальная стоимость покупки Эсекиэля Понсе.
Романьоли за полтора сезона сыграл 1 матч за "Спартак-2", в котором пропустил 4 гола.
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