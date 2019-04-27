"Спартак" намерен купить трех игроков летом

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"Спартак" намерен купить трех игроков летом

"Спартак" рассказал на совете директоров, кого клуб хочет купить этим летом. Об этом сообщает "Чемпионат".

Клуб намерен приобрести нижнего опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, который сможет проявлять себя на на нескольких позициях.

То, сколько будет трансферов и денег, которые красно-белые смогут потратить на новых игроков будет зависеть от того, попадет ли клуб в Лигу чемпионов, а также сколько команда выручит на продаже нынешних футболистов. 

Ранее стало известно, что команду покинет Денис Глушаков.

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