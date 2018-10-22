"Спартак" намерен определиться с заменой для Карреры во время зимнего перерыва

Теги спартак москвамассимо каррерастанислав черчесов

"Спартак" намерен определиться с заменой для Карреры во время зимнего перерываМосковский "Спартак" намерен определиться с заменой для своего главного тренера Массимо Карреры, который сегодня был отправлен в отставку, во время зимнего перерыва.

Так, согласно информации Russia Today, до завершения первой части сезона командой будет руководить Рауль Рианчо. Зимой же руководство "красно-белых" планирует найти нового наставника. Приоритетным вариантом для них остается приглашение в команду главного тренера сборной России Станислава Черчесова. При этом не исключается вариант, при котором 55-летний специалист будет совмещать два поста.

Напомним, "Спартак" повторил клубный антирекорд. | soccernews.ru

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