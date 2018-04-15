"Спартак" намерен опротестовать результат игры с "Уралом"

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"Спартак" намерен опротестовать результат игры с "Уралом"

"Спартак" хочет опротестовать результат игры с "Уралом" (1:2).

Как сообщают российские СМИ, причиной является появление на поле хавбека "Урала" Андрея Егорычева на 85-й минуте матча. В этом сезоне футболист получил три желтые карточки, когда играл за "Носту" и еще одну карточку за "Урал".

Таким образом, Егорычев должен был пропускать встречу со "Спартаком" из-за перебора желтых карточек.

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