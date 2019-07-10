"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме

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"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме

Вратарь "Локомотива" Гильерме, скорее всего, останется в московском клубе, сообщают российские СМИ.

Натурализованный бразилец всерьёз рассматривал вариант с переходом в "Спартак", однако "красно-белые" хотят заполучить голкипера летом, а "железнодорожники" не намерены его отпускать до истечения контракта.

33-летний футболист в конце текущего года станет свободным агентом, но тогда "Спартаку" он уже будет не нужен.

В связи с этим Гильерме намерен искать компромисс с "Локомотивом", чтобы продлить соглашение. Напомним, что стороны не могут договориться о финансовой составляющей сделки.

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