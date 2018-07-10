"Спартак" намерен перехватить трансферную цель ЦСКА

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"Спартак" намерен перехватить трансферную цель ЦСКА

"Спартак" нацелился на бывшего форварда "Халл Сити" Абеля Эрнандеса, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "красно-белые" намерены опередить в гонке за 27-летним уругвайцем, который является свободным агентом, московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейский клуб уже согласовал контракт с Эрнандесом, однако официально о сделке не объявлено до сих пор.

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