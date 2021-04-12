"Спартак" намерен пожаловаться на судейство в матче с "Локомотивом"

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Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил о планах клуба требовать разбирательства по поводу решений арбитров в матче 25-го тура РПЛ против "Локомотива".

"На две руки во втором тайме точно будем подавать [апелляцию]", - сказал Фетисов.

Напомним, что "красно-белые" проиграли со счётом 0:2, после этого поражения их шансы на чемпионство заметно снизились.

Московское дерби обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

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