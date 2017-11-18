"Спартак" намерен продлить Джикию

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"Спартак" намерен продлить Джикию

Московский "Спартак" заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Георгием Джикией, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

"Сейчас одна из главных задач "Спартака" - продление контракта с Джикией. Он пришёл в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года. Нынешняя зарплата защитника составляет около 700 тысяч евро. Понятное дело, что "красно-белые" стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером" - сказал Арустамян.

Стоит отметить, что действующий контракт 23-летнего Джикии со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Джикия пока не собирается переходить в европейский клуб. | http://soccernews.ru

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