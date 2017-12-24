"Спартак" намерен продлить Ещенко

Теги спартак москваандрей ещенко

"Спартак" намерен продлить Ещенко

"Спартак" ведет переговоры по продлению контракта с защитником Андреем Ещенко, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в данный момент стороны обсуждают детали и сроки соглашения. Его нынешний контакт истекает летом 2018 года.

В этом сезоне 33-летний Ещенко провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Спартак" определился с соперниками по испанскому сбору. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов