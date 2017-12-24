"Спартак" намерен продлить Ещенко

"Спартак" ведет переговоры по продлению контракта с защитником Андреем Ещенко, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в данный момент стороны обсуждают детали и сроки соглашения. Его нынешний контакт истекает летом 2018 года.

В этом сезоне 33-летний Ещенко провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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