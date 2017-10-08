"Спартак" намерен продлить Попова

Теги спартак москваивелин попов

"Спартак" намерен продлить ПоповаМосковский "Спартак" намерен продлить контракт со своим полузащитником Ивелином Поповым, информирует Gol.bg.

По сведениям издания, уже в ближайшее время клуб и 29-летний хавбек сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия нового соглашения.

Срок действия текущего контракта Попова со "Спартаком" истекает летом следующего года.

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