"Спартак" намерен продлить Попова
Московский "Спартак" намерен продлить контракт со своим полузащитником Ивелином Поповым, информирует Gol.bg.
По сведениям издания, уже в ближайшее время клуб и 29-летний хавбек сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия нового соглашения.
Срок действия текущего контракта Попова со "Спартаком" истекает летом следующего года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
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|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9