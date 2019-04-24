"Спартак" намерен провести финал еврокубка на своем стадионе

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"Спартак" намерен провести финал еврокубка на своем стадионе
Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко сообщил, что клуб планирует подать заявку на проведение финала Лиги Европы на стадионе "Открытие Арена".

"Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тысяч человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тысяч. В среднем, мы держимся на этом уровне", – приводят слова Атаманенко российские СМИ.

Напомним, что стадион "Открытие Арене" был построен в 2014 году. Вместимость арены составляет 45 360 человек.

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