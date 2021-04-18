"Спартак" намерен расстаться с четырьмя игроками

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"Спартак" намерен расстаться с четырьмя игрокамиФото: Твиттер @TopSportsNewsru 
"Спартак" в летнее трансферное окно будет стараться найти новые команды для ряда своих футболистов, сообщает "СЭ".

По информации издания, "красно-белые" готовы выступить на трансфер игроков, которые выступают в аренде или не могут пробиться в основной состав.

Среди футболистов, которые оказались не нужны москвичам, значатся выступающие за "Ахмат" Георги Мелкадзе и Артем Тимофеев, Аяз Гулиев, который восстанавливается после травмы, а также Александр Ташаев.

Руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал данную информацию.

"Дальнейшая трансферная политика "Спартака" будет согласована с тем специалистом, который начнет готовить команду к новому сезону", — сказал Фетисов.

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