"Спартак" намерен расстаться с гвинейским хавбеком

Московский "Спартак" намерен расстаться с полузащитником Идрисой Самбу, сообщают российские СМИ.

Руководство и тренерский штаб "красно-белых" пришли к выводу, что 19-летний гвинеец является недостаточно сильным футболистом, поэтому было принято решение выставить его на трансфер.

Напомним, что "Спартак" купил Самбу год назад у "Порту" за миллион евро. За молодёжные команды он сыграл 32 матча и забил 5 голов.

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