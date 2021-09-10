"Спартак" намерен сохранить Бакаева

Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Московский "Спартак" начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство "красно-белых" намерено удержать футболиста, контракт с которым истекает летом 2022 года.

25-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Всего он провел за московский клуб 77 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 22 результативные передачи.

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