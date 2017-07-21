"Спартак" намерен усилиться форвардом сборной Германии

Теги спартак москвавердер бременмакс крузе

"Спартак" намерен усилиться форвардом сборной ГерманииМосковский "Спартак" не теряет надежд заполучить форварда бременского "Вердера" Макса Крузе, информирует die Welt.

По сведениям источника, "красно-белые" готовы взять 29-летнего нападающего в аренду. При этом, чемпион России готов будет полностью взять на себя выплату заработной платы футболисту, которая равняется одному миллиону евро в год.

В завершившемся сезоне Крузе забил 15 мячей и сделал 7 результативных передач в 24 матчах за "Вердер".

Напомним, "Вердер" не желает расставаться с Крузе. | soccernews.ru

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