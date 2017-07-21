"Спартак" намерен усилиться форвардом сборной Германии
Московский "Спартак" не теряет надежд заполучить форварда бременского "Вердера" Макса Крузе, информирует die Welt.
По сведениям источника, "красно-белые" готовы взять 29-летнего нападающего в аренду. При этом, чемпион России готов будет полностью взять на себя выплату заработной платы футболисту, которая равняется одному миллиону евро в год.
В завершившемся сезоне Крузе забил 15 мячей и сделал 7 результативных передач в 24 матчах за "Вердер".
Напомним, "Вердер" не желает расставаться с Крузе. | soccernews.ru
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