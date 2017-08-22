"Спартак" намерен усилиться хавбеками "Рубина" и "Краснодара"

Московский "Спартак" намерен усилиться сразу двумя полузащитниками, информирует Спорт-FM.

По сведениям источника, "красно-белые" ведут переговоры о переходе в свой клуб Магомеда Оздоева из казанского "Рубина" и Вячеслава Подберезкина из "Краснодара". На сегодняшний день переговоры по обоим хавбекам находятся в продвинутой стадии.

Напомним, агент Луана исключил переход своего клиента в "Спартак". | soccernews.ru