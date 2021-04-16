"Спартак" направил в РФС ещё два письма по "делу Сухины"
Московский "Спартак" добивается наказания для арбитра Кирилла Левникова и его ассистентов.
В рамках так называемого "дела Сухины" столичный клуб обратился в КДК РФС с двумя новыми письмами. В них "красно-белые" обратили внимание на ложные показания судейской бригады, работавшей на матче 25-го тура РПЛ против "Локомотива".
Дело в том, что начальник команды "Локомотива" Станислав Сухина четырежды заходил в судейскую комнату до и после дерби, однако Левников и его помощники упомянули в объяснительных только один раз.
В связи с этим "Спартак" просит инициировать проверку рефери, которым может грозить отстранение от футбола на срок от шести месяцев.
Напомним, что КДК РФС уже наказал "Локо" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле за пределами Москвы, а Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
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