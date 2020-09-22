"Спартак" нашёл альтернативу Орье в "Наполи"

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"Спартак" нашёл альтернативу Орье в "Наполи"

Московский "Спартак" определился с ещё одним кандидатом на усиление правого фланга обороны.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, если "красно-белым" не удастся заполучить защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, то они переключат внимание на Эльсеида Хюсая из "Наполи".

Сообщается, что "Спартак" уже провёл предварительные переговоры о трансфере 26-летнего албанца.

Что касается Орье, то его переход в российский клуб находится под угрозой срыва из-за семейных проблем.

Не пропустите: "Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа. | http://soccernews.ru
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