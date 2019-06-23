"Спартак" нашел альтернативу Соучеку

"Спартак" может подписать хавбека "Эмполи" Исмаэля Беннасера.

Как сообщает "Чемпионат", 21-летний алжирец является альтернативой Томашу Соучеку, по трансферу которого "Спартаку" не удалось договориться.

Контракт Беннасера с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету игрока пять голевых передач в 38 играх.

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