"Спартак" нашел нового кандидата на позицию опорного хавбека
Хавбек пражской "Славии" Алекс Крал попал в сферу интересов "Спартака".
Как сообщает Betting Insider, московский клуб предложил за 21-летнего чеха 4 миллиона евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Отмечается, что "Славия" не отпустит игрока, если клубу удастся выйти в групповую стадию Лиги Чемпионов.
В прошлом сезоне Крал провел 21 игру и отметился одним голом.
Напомним, что ранее "Спартак" проявлял интерес к хавбеку "Страсбура" Ибраиму Сиссоко.
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