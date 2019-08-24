"Спартак" нашел нового кандидата на позицию опорного хавбека

Хавбек пражской "Славии" Алекс Крал попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщает Betting Insider, московский клуб предложил за 21-летнего чеха 4 миллиона евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Отмечается, что "Славия" не отпустит игрока, если клубу удастся выйти в групповую стадию Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне Крал провел 21 игру и отметился одним голом.

Напомним, что ранее "Спартак" проявлял интерес к хавбеку "Страсбура" Ибраиму Сиссоко.

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