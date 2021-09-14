"Спартак" нашёл нового спортивного директора в скаутском отделе ПСЖ

В московском "Спартаке" определились с основной кандидатурой на пост спортивного директора клуба.

По информации "Чемпионата", фаворитом "красно-белых" является скаут ПСЖ Лука Каттани.

Сообщается, что переговоры с итальянцем уже провела Зарема Салихова, гражданская супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Напомним, что клуб с августа ищет нового спортивного директора на замену ушедшему Дмитрию Попову.

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