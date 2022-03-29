"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"

Фото: сайт "Крыльев Советов" / Автор неизвестен

Московский "Спартак" нацелился на левого защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщает "Евро-Футбол".

По информации источника, 23-летний воспитанник "Чертаново" может заменить в составе "красно-белых" Аиртона, который близок к уходу во "Фламенго".

Рыночная стоимость российского фулбека оценивается в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Горшков сыграл за "Крылья" 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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