"Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии
Фото твиттер Diário de Transferências
Московский "Спартак" нацелился на опорного хавбека "Васко да Гамы" Бруно Переса, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
По его информации, "красно-белые" видят в 20-летнем бразильце замену для Алекса Крала, которого пытается купить "Вест Хэм".
Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 4 миллиона евро.
В этом сезоне Перес сыграл за "Васко да Гаму" только 7 матчей, результативными действиями не отличался.
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