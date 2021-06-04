"Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии

Теги спартак москваваско да гамаалекс кралтрансферы

"Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии

Фото твиттер Diário de Transferências

Московский "Спартак" нацелился на опорного хавбека "Васко да Гамы" Бруно Переса, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, "красно-белые" видят в 20-летнем бразильце замену для Алекса Крала, которого пытается купить "Вест Хэм".

Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Перес сыграл за "Васко да Гаму" только 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ростов" сообщил о смерти отца Мамаева

"Ростов" сообщил о смерти отца Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов