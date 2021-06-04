"Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии

Фото твиттер Diário de Transferências

Московский "Спартак" нацелился на опорного хавбека "Васко да Гамы" Бруно Переса, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, "красно-белые" видят в 20-летнем бразильце замену для Алекса Крала, которого пытается купить "Вест Хэм".

Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Перес сыграл за "Васко да Гаму" только 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала. | http://soccernews.ru