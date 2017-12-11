"Спартак" нашёл замену Промесу в Казахстане

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"Спартак" нашёл замену Промесу в Казахстане

Форвард "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в московский "Спартак", сообщает KazFootball.

По информации источника, "красно-белые" видят в 23-летнем ганце замену для Квинси Промеса, в услугах которого заинтересованы европейские топ-клубы.

Твумаси выступает за "Астану" с 2013 года, сыграл 141 матч и забил 54 гола. Сдавался в аренду "Амкару".

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